Droits démocratiques – Êtes-vous favorable au vote à 16 ans? Après un premier vote positif au National, une commission du Conseil des États propose d’abaisser la majorité civique en Suisse. Donnez-nous votre avis. Patrick Monay avec l'ATS

Sibel Arslan (ici en décembre dernier à Berne) est à l’origine du l’initiative parlementaire en faveur du droit de vote à 16 ans. La proposition de la conseillère nationale (Verts/BS) a convaincu une courte majorité de la Commission des institutions politiques du Conseil des États. KEYSTONE

«C’est le moment pour une votation populaire sur le droit de vote à 16 ans!» Dans un communiqué diffusé ce mardi, le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) parle d’une décision «historique». La Commission des institutions politiques du Conseil des États vient de faire un pas en direction du droit de vote à 16 ans. Elle a approuvé, par 7 voix contre 6, une initiative parlementaire en ce sens.

Ce résultat serré fait suite à un premier vote au Conseil national, le 10 septembre dernier. Les élus avaient alors approuvé le texte de Sibel Arslan (Verts/BS) demandant l’abaissement de la majorité civique de 18 ans à 16 ans sur le plan national. Un projet de loi sera donc établi. La Suisse pourrait ainsi imiter l’Autriche, qui a introduit ce changement «avec succès» il y a plus de dix ans, relève le CSAJ.

Très concernés

Les jeunes de 16 ans sont très intéressés par la politique et ont envie de participer, affirme Sibel Arslan. Ils bénéficient de l’éducation politique nécessaire. La participation aux élections et aux votations constituerait un bon point de départ pour l’engagement dans la vie politique, selon l’élue bâloise. Les jeunes pourraient ensuite bénéficier du droit d’être élus au moment où ils atteignent la majorité civile.

«Permettre à la population de participer le plus tôt possible à la vie politique est pertinent dans une démocratie directe.» La majorité de la Commission des institutions politiques du Conseil des États

Ces arguments ont convaincu la majorité de la commission des États. Les jeunes seront concernés directement et durablement par les effets de la loi sur le CO2 ou par la réforme de la prévoyance vieillesse, indique-t-elle. Or, en raison de l’évolution démographique, l’âge médian des votants atteint 57 ans. À ses yeux, c’est préoccupant du point de vue institutionnel. «Permettre à la population de participer le plus tôt possible à la vie politique est pertinent dans une démocratie directe.»

Et le droit d’être élu?

Le texte est toutefois loin de faire l’unanimité. Une minorité de la commission s’y oppose. Exercer des droits politiques avant même d’avoir atteint la majorité civile est problématique, selon elle. Le fait qu’un jeune puisse prendre des décisions parfois complexes pour la communauté, alors qu’il ne peut pas décider pour lui-même, lui paraît problématique.

La droit de vote au plan fédéral ne concerne pour l’heure que les citoyens suisses de 18 ans et plus. KEYSTONE

Cette minorité juge par ailleurs incompréhensible le morcellement du droit de vote et du droit d’éligibilité. Pour elle, il serait plus judicieux d’examiner et de tester aux niveaux communal et cantonal une extension du droit de vote, avant d’introduire une telle mesure au niveau fédéral.

Et vous, qu’en dites-vous? Nous vous proposons de participer au sondage (non représentatif) ci-dessous.

Pour l’heure, seul Glaris accorde pour l’instant le droit de vote à 16 ans sur le plan cantonal. Victime d’exode de ses jeunes, il a choisi en 2007 de leur envoyer un signal pour les inciter à rester au pays.

En février 2020, les citoyens neuchâtelois ont, eux, refusé à 58,5% l’abaissement de la majorité civique à 16 ans. Le parlement jurassien en a fait de même quelques mois plus tard. Des projets sont néanmoins en discussion dans plusieurs cantons, dont Vaud, Genève, le Valais, Berne et Zurich.