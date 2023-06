Monsieur Müller, ces derniers jours, le temps a été souvent humide et lourd. Un temps favorable aux moustiques?

En ce moment, les conditions climatiques sont idéales pour les moustiques. Ils se reproduisent dans l’eau stagnante, comme celle que l’on trouve dans les tonneaux d’eau de pluie, les soucoupes de pots de fleurs ou les mares. Et les températures plus élevées leur permettent de se développer plus rapidement. Les moustiques adultes préfèrent également une humidité de l’air plus élevée. C’est pourquoi ils sont surtout actifs en été.