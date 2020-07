Logement – État et promoteurs vantent les Vernets Le futur quartier, qui a reçu son permis de construire, reste controversé. Christian Bernet

Les investisseurs vantent les mérites des Vernets, un quartier à venir, sans voitures et avec de nombreux logements abordables.





Le futur quartier des Vernets et ses 1500 logements ont reçu leur permis de construire à la mi-juin. Pour l’heure, aucun recours ne l’a attaqué. Mais le délai court encore deux semaines, et les promoteurs croisent les doigts. Car le projet, en raison de sa densité, reste très controversé, des opposants ont même organisé une manifestation vendredi. Signe de cette tension, l’État et les investisseurs ont tenu mercredi une conférence de presse, chose inhabituelle à ce stade de la procédure. Son intitulé avait des airs de slogan publicitaire: «Les Vernets, la vie au bord de l’Arve.»