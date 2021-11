Calculez votre bilan carbone – Et vous, que faites-vous au quotidien pour la planète? Concilier convictions écologiques et vie quotidienne relève du défi. Entre petits compromis et gros arrangements, un expert analyse les choix que font des Genevoises et Genevois. Léa Selini Lorraine Fasler

Et vous, quelle est votre empreinte écologique? HERRMANN

Oui, nos actions, même les plus anodines, ont un impact sur le climat. Une majorité de la population en est consciente et tente d’adapter son mode de vie. Mais au quotidien, quels sont les gestes qui génèrent le plus de CO2? Si je mange local toute l’année, puis-je m’autoriser un aller-retour en avion aux Maldives pour les vacances? Est-ce acceptable de manger des courgettes d’Espagne en plein mois de novembre si, de l’autre côté, je ne m’habille qu’en seconde main? De compromis en maladresses, savons-nous vraiment à quel point notre façon de vivre pèse sur la planète?