Et si notre nouveau modèle de société ressemblait à une boîte de jeu? En 1967, le penseur révolutionnaire Guy Debord théorisait la «société du spectacle», dernier avatar de la société marchande. L’image était reine, voilà que le jeu la détrône. C’est ce que nous dit Adrian Hon, fondateur d’une entreprise de jeux vidéo et de neurosciences, dans son livre «On s’est bien joué de toi».

Très officiellement, l’école genevoise a annoncé vouloir donner plus de place au jeu. Sur les applications de rencontre, ça matche. Ou pas. On note tout: les restaurants, les films, les salariés… On met désormais des lunettes 3D pour visiter une cathédrale où l’on ne mettra jamais les pieds. Un employé est invité à un jeu de rôle pour savoir comment répondre à un client mécontent. On exulte soi-même quand son dernier post a recueilli plein de likes. Et on n’a jamais autant parié que lors du dernier Mondial de foot.

Notre smartphone est une véritable mallette de jeux pour lutter contre l’ennui. Les militaires jouent à une variante de «Risk» avant de se lancer à l’offensive. Les opérateurs de drones sont comme dans un jeu vidéo avec de vraies victimes. Et les complotistes américains de Qanon font passer leurs messages en posant des devinettes aux internautes.

Le jeu, avec ses classements, ses masques, ses scénarios, ses notes, est-il en train de devenir notre idéal? Avec de la compétition, de la classification, de la quantification et des faux-semblants partout. Du plaisir sans effort ni esprit de sérieux.

Certains y verront un nouveau mode de contrôle social. Chacun dans sa case, à suivre les règles pour jouer collectif. Car pour eux, dans tout jeu de rôle pour mener à bien une partie, il faut un maître du jeu.

