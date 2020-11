C’est nouveau, on a testé – Et voici venir la mode de l’eau alcoolisée Les «hard seltzers» débarquent en Suisse. Une boisson étrange et pas si mauvaise. David Moginier

Les quatre cannettes de la marque Luke’s. LDD

Au chapitre des boissons alcoolisées, les industriels tentent de lancer une nouvelle mode, celle des hard seltzers, excusez l’anglicisme. Cela marche assez bien dans les pays anglo-saxons, et cela débarque en Suisse.

Pour faire un bon hard seltzer, vous prenez de l’eau minérale gazéifiée. Vous y ajoutez 5% d’alcool de fermentation, de l’alcool pur, quoi, sans aucun goût. Ensuite, pour que cela plaise, vous aromatisez ça avec des arômes naturels. Chez Luke’s, la version zurichoise, cela se fait en quatre versions, mangue, pamplemousse rose, citron vert et cerise. Après, forcément, vous allez y mettre un peu de sucre et d’édulcorants pour adoucir sans alourdir le poids calorique. Enfin, le cocktail comprend aussi de l’acide citrique et des conservateurs.

Et alors? On ne peut pas dire que cela soit mauvais mais on ne peut pas affirmer que cela soit bon non plus. Et la teneur alcoolique est si discrète au goût qu’elle peut pousser à l’excès.