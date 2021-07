Lettre du jour – Et vive l’électricité... Opinion Courrier des lecteurs

Puplinge, 28 juin

Ainsi, l’État de Genève veut assainir l’isolation des bâtiments et autres biens immobiliers. Le canton veut aussi passer à la vitesse supérieure pour virer vers le tout électrique – ou presque –, notamment dans le domaine des voitures.

Je dois avouer ma perplexité. Concernant le premier point, le canton de Genève vit encore avec des centaines de bâtiments publics, donc sa propriété, qui violent allègrement les normes légales énoncées depuis plusieurs lustres. Faites ce que je dis…

Ensuite, pourquoi cet engouement pour l’électrique. Il faudra bien produire cette énergie devenue soudainement une référence. Donc, plus de barrages, ou des dizaines de milliers d’éoliennes, ou alors un retour vers le nucléaire avec la construction de quelques dizaines de centrales.

Et pourquoi ce genre de démarches? Dit simplement, pour éviter de modifier nos comportements. Si les voitures électriques parviennent à concurrencer financièrement les véhicules à essence ou diesel, allons-y et évitons ainsi de remettre en cause nos attitudes de destruction de notre environnement.

Pour en rester à ces exemples simples, ne serait-il pas plus intelligible et efficace de fermer les villes aux voitures privées? Des villes l’ont quasiment fait. Je pense à Copenhague.

Tout le monde se porterait mieux et on verrait enfin une lueur au bout du tunnel. Imaginez une Genève (y compris évidemment les proches communes urbaines accolées) libérée des voitures, rendue à sa population.

Quant à l’isolation des bâtiments, que l’État donne enfin l’exemple. Il y aurait des problèmes de sous? Ce déficit-là aurait au moins un sens réel et qui concernerait toute la population puisqu’il s’agit de notre avenir.

Mais, comme nombre de personnes conscientes le savent, il n’y aura de vrais changements que lorsque des événements de plus en plus graves adviendront.

Ce que l’on appelle la pédagogie des catastrophes.

Patrice Mugny

