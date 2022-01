Open d’Australie de tennis – Et soudain, Nadal est redevenu favori Arrivé à Melbourne sur la pointe des pieds, après six mois de pause et un vilain Covid, Rafael Nadal peut-il faire une «Federer 2017»? Mathieu Aeschmann

Rafael Nadal n’a eu besoin que de quelques matches au soleil australien pour repasser de l’ombre à la lumière. AFP

Fermez les yeux pour mieux visualiser. Un champion iconique, âgé de 35 ans et demi, qui revient au premier plan en Australie, sans repère, après six mois de pause et qui, match après match, écrit une page d’histoire pour établir un nouveau record de titres en Grand Chelem. Vous revoyez Roger Federer en 2017? C’est normal. Sauf qu’à trois matches du but, cette énumération magistrale colle également mot pour mot au millésime 2022 de Rafael Nadal. Troublant.