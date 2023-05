Chronique HUG – Et s’il s’agissait du syndrome du côlon irritable? Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Pr Jean-Louis Frossard

J’ai des ballonnements et des douleurs abdominales depuis plusieurs semaines. Pourrait-il s’agir du syndrome du côlon irritable?

Le syndrome du côlon irritable, aussi appelé syndrome de l’intestin irritable, est un trouble du fonctionnement du gros intestin. On parle de ce syndrome lorsque les symptômes, tels que ballonnements, douleurs abdominales, troubles du transit intestinal, constipation ou diarrhée (ou alternance des deux) sont présents au minimum un jour par semaine sur les trois derniers mois.

Il s’agit de l’une des affections intestinales les plus fréquentes. En Suisse, elle touche près de 10% des personnes âgées de 30 à 40 ans, et deux fois plus les femmes que les hommes.

Un simple examen médical et quelques questions spécifiques permettent, la plupart du temps, de poser le diagnostic. Des examens complémentaires, comme la coloscopie (examen du colon à l’aide d’un tube flexible muni d’une caméra), peuvent être nécessaires dans certains cas.

P r Jean-Louis Frossard Afficher plus Médecin-chef du Service de gastro-entérologie

Le traitement dépend du degré de gravité et de l’importance des symptômes, qui sont très variables d’une personne à l’autre. Bien que sans danger, ces troubles chroniques peuvent être très gênants, voire douloureux, et impacter grandement la qualité de vie sociale et émotionnelle.

Il n’existe pas de médicament supprimant définitivement les symptômes. L’objectif du ou de la médecin sera alors de tenter de soulager l’inconfort digestif lors des crises. Selon les cas, il ou elle pourra vous prescrire des médicaments antispasmodiques ou proposer des mesures visant à réguler le transit intestinal. Modifier son alimentation donne aussi de bons résultats. Il s’agit notamment de limiter les crudités telles que les choux, mais aussi le thé, le café en excès et l’alcool, ainsi que les matières grasses qui augmentent la sensibilité du tube digestif.

Enfin, le stress est un facteur aggravant. Pratiquer des exercices de relaxation, de méditation, du yoga, de la sophrologie, de l’hypnose ou des massages du ventre peut aider à se détendre et diminuer les douleurs.

Le syndrome du côlon irritable, s’il reste bénin, peut être très désagréable et difficile à vivre au quotidien. En cas de symptômes, n’hésitez donc pas à consulter un ou une gastroentérologue.

