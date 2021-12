Médecine parallèle – Et si vous soigniez vos maux sur un air de tango? La tango-thérapie permet de diminuer les symptômes des AVC et de maladies telles que Parkinson, Alzheimer, la dépression ou le diabète. Pierre-Alain Schlosser

Le tango est utilisé dès 16 ans comme thérapie pour des personnes atteintes dans leur santé physique ou mentale. FLORIAN CELLA

Du bien-être, un meilleur équilibre, une tonicité accrue des muscles, une coordination et une concentration retrouvées ou encore une meilleure estime de soi: la liste des bienfaits engendrés par la tango-thérapie est multiple.

Depuis 2020, cette méthode complémentaire à la médecine traditionnelle a même son association en Suisse (ASTT). Tout droit venue d’Argentine, elle offre aux personnes atteintes dans leur santé la possibilité de regonfler leur corps et leur esprit. Elle permettrait de diminuer les symptômes de la maladie de Parkinson, de troubles liés à un AVC (accident vasculaire cérébral), à une opération consécutive à un cancer. Les danseurs atteints de la sclérose en plaques, de diabète, de surpoids, de dépression observent également des progrès. Les personnes du troisième âge peuvent renforcer leur équilibre et les grands introvertis vaincre leur timidité.