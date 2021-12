Tendance œnologique – Et si vous mettiez votre verre de vin à l’orange? Les blancs de macération font une percée remarquée dans les chais et chez les cavistes. Le divin jus cuivré pourrait tenir la vedette sur la table des fêtes. Irène Languin

Marco Stigliani, gérant de l’annexe du Passeur de vin des Eaux-Vives, pose au milieu de bouteilles de vin orange. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il y a trois ou quatre ans, les vins orange sont apparus à la carte de quelques restaurants branchés et dans l’assortiment d’une poignée de cavistes pointus. Aujourd’hui, leurs teintes cuivrées électrisent les palais tant urfs que citadins et font fureur dans les troquets bistronomiques. «Le pourcentage de demande est énorme, confirme Marco Stigliani, gérant de l’échoppe que le Passeur de vin a installée aux Eaux-Vives. Surtout de la part d’une clientèle jeune et adepte des vins nature.» Une tendance confirmée par sa consœur Noémie Streuli, cogérante de Mosto à Lausanne: «Les oranges constituent un bon 20% de notre sélection.»