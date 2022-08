Victoire 1-0 face à Winterthour – Et si Servette se donnait plus de moyens? Rendement maximum pour les Grenat en ce début de saison, malgré un jeu en délicatesse. Les limites de l’exercice. Un renfort en attaque nécessaire. Daniel Visentini

Les entrées de Fofana et d’Antunes ont été décisives, Fofana provoquant le penalty de la victoire. Mais Servette a perdu Bédia (fracture d’un orteil) et n’a plus d’attaquant de pointe nominal. BASTIEN GALLAY/LPS

Il y a deux manières de poser le regard sur un Servette qui s’échappe tout en haut du classement sans lever les foules sur son passage. D’abord, l’œillade respectueuse, plaquée au résultat brut: les Grenat sont invaincus, n’ont encaissé qu’un seul but et engrangé déjà huit points; comptablement parlant, le début de saison est une formidable réussite et c’est sans doute là le plus important. Ensuite, le coup d’œil plus profond: ici, il faut prendre du recul, mesurer la fragilité derrière ce bonheur naissant, oser se projeter; la courte victoire sur Winterthour (1-0) complète bien un départ canon, mais elle n’est pas une fin en soi, ou alors elle porte en elle, par-delà le devoir accompli, des lourdeurs aussi.