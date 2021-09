Servette - LS samedi à 20 h 30 – Et si Servette assumait son rôle de favori du derby? Les Grenat sont mauvais dans les duels contre Lausanne ou même Sion. Il faut que cela change, dès ce samedi au Stade de Genève. Daniel Visentini

La dernière fois que le LS est venu à la Praille, le 12 mai, il s’était imposé 4-1, Servette était dans le flou ce jour-là, comme trop souvent contre les Vaudois. ERIC LAFARGUE

Le saut dans le temps ne dit sans doute rien du présent, mais à regarder dans le rétroviseur, une récurrence inquiète. Depuis son retour dans l’élite, Servette est sans discussion la meilleure équipe romande du championnat, mais cela ne se vérifie ni contre Lausanne (la saison dernière), ni contre Sion (depuis deux ans). Aïe!

Contre Lausanne, néo-promu la saison passée, le bilan fait froid dans les dos genevois: un nul et trois défaites. Contre Sion? Quatre nuls, trois défaites et une seule victoire sur deux saisons. Sion peut même remercier les Grenat: derniers, les Valaisans évitent le barrage en s’imposant 2-1 à la Praille lors de l’exercice 2019-2020; derniers à la 30e journée de la saison passée, ils gagnent 5-3, encore à Genève, pour se relancer et se sauver miraculeusement par le biais du barrage.