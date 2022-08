Sorties cinéma – Et si on se faisait un film de papy avec Eddy Mitchell et Pierre Richard? Les sales gosses des «Vieux fourneaux» rempilent et l’affirment, ils sont «Bons pour l’asile». Et autres sorties de ce mercredi. Cécile Lecoultre Francois Barras Philippe Muri

«Les vieux fourneaux 2: bons pour l’asile», les beaux restent

«Les vieux fourneaux» retrouve la même bande de bras cassés, avec au premier plan Pierrot (Pierre Richard), Émile (Eddy Mitchell) et Antoine (Bernard Le Coq). Avec la bonne vieille philosophie d’Eddy: «Chaque heure me blesse, la dernière me tue.» DR

Scénariste de la bande dessinée à succès «Les vieux fourneaux», Wilfrid Lupano aime raconter le monde sous un angle populaire et familial. Il l’a prouvé avec bonheur en 2018, dans le premier volet inspiré de son best-seller. Près d’un million d’entrées en salles pour ce long-métrage plutôt réussi, coécrit avec le réalisateur Christophe Duthuron.

La même paire Lupano-Duthuron remet l’ouvrage sur le métier avec une nouvelle comédie sociale centrée autour de Pierrot (Pierre Richard), Émile (Eddy Mitchell) et Antoine (Bernard Le Coq, qui remplace Roland Giraud, atteint dans sa santé). Résultat moins convaincant: brossant le portrait de migrants ballottés entre citoyens bas du front et altruistes généreux, «Bons pour l’asile» alterne émotion et caricature.

Piochant dans les tomes III à V d’une série qui compte six albums à ce jour, Lupano en extrait quelques pépites, à l’image de la manifestation de vieux anars ouvrant le film, ou d’un geek cherchant du réseau comme s’il s’agissait du Saint-Graal. Sur ces gags plus percutants en BD qu’à l’écran, il développe une histoire de réfugiés, esquissée dans l’œuvre originale.

Authentiques, les récits de migrants collectés par Lupano s’insèrent dans un film qui pointe la peur irrationnelle des habitants d’un patelin du Gers face au changement. Village qui se meurt, Montcoeur (forcément jumelé avec Montcuq) fantasme un passé idéalisé.

Pour secouer les mentalités, on peut compter sur les Vieux Fourneaux. Pierrot surtout. Dommage que Pierre Richard en fasse des caisses à la tête d’une équipe de bras cassés. Nettement plus discret, Lupano s’offre un caméo en barman - son premier métier. Le dessinateur Paul Cauet figure aussi brièvement au générique. Un clin d’œil sympa réservé aux fans de la BD. PMU

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les vieux fourneaux 2: bons pour l’asile» Afficher plus Réalisateur: Christophe Duthuron

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell

Comédie (Fra, 92’)

«Stand up my Beauty», le chant contre l’adversité

Nardos brouille les frontières de genre et de cultures avec un chant qui emporte tout dans «Stand up my Beauty». FILM COOPI / DR

L’énergique Nardos, chanteuse éthiopienne, se produit au Fendika, l’un des derniers clubs d’Addis Abeba à défendre les poètes chantants. Dans la tradition azmari, son spectacle s’improvise selon les demandes du public. Le spectateur lui inspire ainsi ses urgences suivant les problèmes vécus par chacun. À cette forme déjà excentrique répond une forme de poésie qui descend des traditions et joue sur les ambiguïtés et les métaphores, le style «cire et or».

La réalisatrice Heidi Specogna, née en Suisse alémanique mais établie à Berlin, remonte le parcours de cette artiste puissante. La famille de Nardos est originaire d’un village près de l’ancienne ville impériale de Gondar, dans le nord de l’Éthiopie, où la tradition azmari est également enracinée. Son père est mort quand elle avait cinq ans. Dès cet âge, cette forte femme savait qu’elle deviendrait une chanteuse, que seul son art lui apporterait la joie et le réconfort. Mais pour y arriver, il lui a fallu aussi l’appui d’une mère rebelle au protocole qui aurait voulu voir la petite mariée à un âge précoce. Pour lui éviter ce destin, Nardos a été expédiée à la capitale, chez une tante. Son talent est vite découvert, s’expose alors dans les clubs. Le jour, la belle bosse sur les chantiers, comme beaucoup de femmes du pays qui se vendent comme journalières.



Au hasard de ses concerts si remplis d’histoires humaines ordinaires, Nardos finit par rencontrer une poétesse exceptionnelle, Gennet, qui vit dans la rue avec ses enfants. D’autres héroïnes du quotidien comme Beti, Ziritu et autres femmes fortes, lui enseignent à frayer son destin dans une société stricte et brimante. Mais le pays est aussi entré dans une mutation profonde, celle que chante Nardos avec son groupe Ethiocolor. Avec le chef d’orchestre et danseur Melaku Belay, l’ensemble balade son swing unique, rythmé par le saxophone, la trompette et le trombone, fusionnant avec des instruments anciens comme le luth et la lyre. Ouverte à tous les vents, Nardos ne dédaigne pas improviser avec les Européens, des Français d’Arat Kilo aux punks hollandais de «The Ex», ou avec le jazz Paal Nilssen-Loves et son projet «Large Unit». Film ou concert? Un peu des deux sans doute.

«Stand up my Beauty» Afficher plus Réalisatrice: Heidi Specogna

Documentaire (CH, 110’)

«Là où chantent les écrevisses», marais à l’eau de rose

Kya (Daisy Edgar-Jones) suit la plume du destin dans «Là où chantent les écrevisses», adaptation d’un best-seller américain salué au dernier Festival de Locarno . (Columbia) Michele K Short / DR

Un peu conte d’émancipation, un peu polar de prétoire fifties, le roman de Delia Owens mélangeait les trames narratives savamment nouées qui firent son succès. La réalisatrice Olivia Newman ne parvient à donner ni la même fluidité ni la même véracité à cette histoire de jeune fille des marais élevée seule dans une cabane de Caroline du Nord, suspecte idéale après que son beau fiancé de la ville est retrouvé mort au pied d’une tour d’observation.

La mise impeccable de Daisy Edgar-Jones au milieu des crocos et des moustiques, les dents Colgate de ses fiancés, la reconstitution tout en clichés (bouh, les méchants rednecks!) ne permettent pas de croire une demi-seconde à cette Cendrillon des marais.

Même les somptueux paysages ne réussissent pas à sublimer ses (més)aventures: entre un vol d’oiseaux migrateurs et une rasade de violons, les étreintes des tourtereaux font dangereusement pencher «Where the Crawdads Sing» vers une version woke du «Lagon bleu», Brooke Shields et les noix de coco en moins.

«Là où chantent les écrevisses» Afficher plus Réalisatrice: Olivia Newman

Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson

Drame (États-Unis, 126’)

