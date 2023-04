De nombreux lecteurs ont accepté de partager avec la «Tribune de Genève» leurs raisons de ne pas participer aux élections et aux votations, et nous les en remercions. Leurs messages sont pour la plupart révélateurs du très large fossé qui sépare les élus politiques d’une partie de la population de ce canton. Le désamour de ceux qui se sont exprimés est en fait si profond qu’il est vain de tenter de les convaincre de voter le 30 avril pour le second tour de l’élection du Conseil d’État.