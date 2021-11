L’invité de la rédaction – Et si on parlait d’autre chose, juste un moment?

Cela fait deux ans que nos pauvres esprits fragiles sont bombardés de nouvelles sur le coronavirus. Les médias et les politiciens nous font craindre le virus comme Dieu lui-même. Et si d’aventure une trêve survient, on nous bourre aussitôt le crâne avec les horreurs du changement climatique (comme s’il ne changeait pas à tout moment, partout dans le monde?). Je sais, je suis naïf. Je suis complètement déconnecté de la vérité, de la réalité et des derniers succès sur YouTube.

Mais de grâce… pourrait-on changer de sujet, juste pour une minute? Je voudrais évoquer ici deux choses. La première concerne les politiciens et les 1,35 million de gens tués sur la route chaque année sur cette planète (n’est-ce pas un nombre très proche de celui des morts du corona?). Eh bien, je n’ai jamais vu un seul homme politique, ni même un leader mondial, se lever pour dire: «Bande de crétins, arrêtez d’accélérer comme des malades et de coller à la voiture de devant! Vous tuez plus d’un million de gens chaque année!»

Tout le monde sait que les excès de vitesse et le fait de suivre de trop près sont responsables de ces morts (sans compter les milliards d’heures perdues dans les embouteillages dus aux accidents). Alors pourquoi les politiciens n’en parlent-ils jamais? Ils nous répètent ad nauseam de porter des masques et de nous faire vacciner, mais ça ne leur viendrait pas à l’idée d’expliquer la sécurité routière. D’après eux, les émissions de CO2 des voitures bousillent l’atmosphère terrestre, mais ils ne mentionnent jamais les imbéciles qui sont aux manettes, provoquant toutes ces morts et ces éternels bouchons! Pourquoi?

En second lieu, je veux parler de la beauté miraculeuse des fleurs et des chats. Samedi dernier, j’ai acheté un bouquet de dahlias au marché de Morges. Ces fleurs sont si belles sur la table de ma cuisine que parfois j’en ai le souffle coupé. Il en va de même quand je regarde notre chat Tilou. Ses yeux suffisent à me donner le vertige… si beaux, si infiniment mystérieux, si incroyables. Et son pelage sent tellement bon, tout le temps. Et il ne prend jamais de douche. Et quand je le caresse, il ronronne comme un bienheureux. Il laisse même les inconnus le caresser… Au fait, je me demande pourquoi les humains ne peuvent pas se caresser entre eux… Je veux dire, autant que je sache, si l’un d’entre nous essayait en douce d’en caresser un autre, il serait giflé, insulté, ou même jeté en prison…

Mais c’est parce que nous sommes supérieurs aux chats, pour sûr. On sait que c’est mal de se caresser. Oui, ça doit être ça. Et sans parler des chiens! Ils lèchent la face d’un étranger, parfois! Sans doute que c’est parce qu’ils n’ont pas de prisons, d’armée, de pistolets, de police, de livres remplis de commandements! Wow! Plus j’y pense, plus je suis convaincu qu’il y a bien des sujets à aborder à la place du coronavirus et du changement climatique. Je suis naïf, soit… mais je ne dois pas être le seul.

