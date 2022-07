On s’inquiète, à juste titre, des risques de pénurie de gaz et d’électricité pour l’hiver prochain. Mais si cette urgence mérite qu’on en parle et qu’on agisse enfin, une autre menace, plus importante encore, surgit sans faire grand bruit dans l’opinion publique: la puissance industrielle et technologique de nature quasi hégémonique de la… Chine.

Abo Énergies renouvelables Meyer Burger, le génie suisse solaire qui défie les petits prix chinois L’Empire rouge contrôle aujourd’hui 80% de la production mondiale des cellules photovoltaïques; bientôt 95% (en 2030). Quand en une décennie la Chine investit 50 milliards, l’Europe se contente de dix fois moins… Au moment où la Russie a le pouvoir d’exercer une pression maximale sur l’industrie des hydrocarbures et pourrait décréter un embargo sur les métaux stratégiques qu’elle détient (qui ne sont pour l’heure pas visés par les sanctions occidentales), cela donne à réfléchir. La Chine tout aussi dépendante des énergies fossiles, avance inexorablement ses bons pions et ne se contente pas de se plaindre de la hausse des prix.

Sans le crier trop fort, le géant chinois BYD vient ainsi de dépasser Tesla dans la vente de voitures électriques, avec des modèles à un prix inférieur d’au moins 50% et certains vendus à partir de moins de 10’000 francs! Plus inquiétant, BYD est également un géant des batteries. Le patron de Tesla, Elon Musk, découvre soudain un redoutable concurrent qui bénéficie d’une politique étatique qui le met à l’abri des pénuries ciblées que le régime de Pékin impose aux industriels occidentaux. Il y a quelques jours, des voitures Tesla ont été interdites de circuler, Pékin les soupçonnant d’héberger des caméras et senseurs espions… Le célèbre patron américain s’est bien gardé de toute forme de protestation; sa présence en Chine est peut-être devenue son talon d’Achille. Mais pas seulement pour Elon Musk.

«Si l’Europe et les États-Unis ne réagissent pas, le gros de l’industrie automobile européenne disparaîtra, selon un rapport d’experts du Mercator Institute for China Studies.»

Si Pékin exporte déjà près de 500’000 voitures électriques en Europe, la moitié ou presque des voitures électriques européennes… sont en réalité fabriquées en Chine. Si l’Europe et les États-Unis ne réagissent pas, le gros de l’industrie automobile européenne disparaîtra, selon un rapport d’experts du Mercator Institute for China Studies. Une désindustrialisation dont les conséquences en termes d’emplois seraient supérieures à celles intervenues dans la construction navale, l’électronique et la production d’acier!

Dans les technologies d’avenir, en particulier les énergies renouvelables, la Chine, contrairement à la Suisse et à beaucoup de pays occidentaux, avance sur deux fronts. Non seulement elle encourage la production de biens industriels, mais le pays s’équipe massivement en solaire et en éolien. À tel point que tous les objectifs que Pékin s’est fixés ont été dépassés. La Chine est peut-être le seul grand pays au monde qui est en passe de respecter ses engagements climatiques! Quel contraste avec l’Occident. Les États-Unis ont pris du retard sous Donald Trump et l’Europe avance trop lentement, alors même qu’elle est souvent à la pointe en matière de recherche. Nous en savons quelque chose en Suisse; il s’en est fallu d’un cheveu pour que Meyer Burger, une pépite industrielle dans les cellules photovoltaïques les plus avancées grâce aux travaux fondamentaux menés par les laboratoires neuchâtelois, survive. À aucun moment, Berne n’a songé à une politique industrielle ambitieuse en matière d’énergies renouvelables. Meyer Burger doit sa renaissance aux programmes de recherche européens et au volontarisme allemand…

S’il est juste de se préoccuper de l’urgence (l’hiver prochain), il serait grand temps de réfléchir à la prochaine crise. Dans peu de temps, moins de dix ans, l’Occident paiera très cher sa dépendance industrielle technologique à la Chine. On peut sortir à terme du pétrole et du gaz, mais on ne pourra pas se passer des énergies renouvelables. La Chine l’a compris. Et nous?

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

