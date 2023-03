Promotion du savoir-vivre en société – Et si l’on parlait courtoisement du respect? La Ville de Genève organise une table ronde jeudi soir sur ce thème, en collaboration avec le Conseil des Anciens. Eric Budry

Le Conseil administratif invite à débattre du respect et de la courtoisie dans les salons du Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard, le jeudi 9 mars à partir de 18 h 30. LUCIEN FORTUNATI

Dans le cadre de la semaine du respect et de la courtoisie qu’elle organise, la Ville de Genève convie à débattre des effets positifs de ces attitudes dans différents domaines: sports, relations intergénérationnelles, entreprises ou partage de l’espace public. Cette table ronde se déroulera le jeudi 9 mars à partir de 18 h 30 dans les salons du Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard.

Depuis le 4 mars et jusqu’à dimanche, une dizaine de binômes composés de jeunes étudiants et de personnes en âge AVS proposent, dans différents lieux de la Ville, des rencontres avec les passants pour évoquer les enjeux du respect et distribuer des flyers. Jeudi, vous les trouverez par exemple à la rue du Rhône et sur la place Bel-Air. Dimanche, ce sera au stade de la Praille, avant le match.

Un partenariat

Le Conseil des Anciens – une association créée en 1995 – s’est associé à la Ville de Genève et à Pro Senectute pour mener ces actions. L’objectif est de valoriser ce type de comportement et d’en défendre les effets bénéfiques tant pour les individus que pour la collectivité.

La table ronde de jeudi sera l’occasion d’approfondir le sujet et de le décliner dans tous les aspects de la vie où son impact peut être bénéfique: sports, école, transports publics, etc.

