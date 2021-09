Transition énergétique – Et si l’on gérait notre budget carbone personnalisé? Contrôler son quota annuel d’émissions de CO₂ dans le but de le réduire: la recommandation émane d’un groupe de travail mandaté par la Confédération. Ivan Radja

Le budget carbone personnalisé nous contraindrait par exemple à penser nos vacances différemment. Une simple croisière entamerait sérieusement ce «permis à points CO₂». Bloomberg/Getty Images

Nous sommes en 2025, et vous hésitez toujours entre les fraises suisses et espagnoles? Vous pouvez désormais affiner votre choix grâce à une double étiquette: l’une affichant le prix monétaire, l’autre indiquant le prix carbone, soit la quantité de CO₂ émise pour que la barquette arrive sur le rayon. À vous de décider si vous préférez payer un peu plus cher le produit local, ou économiser de l’argent et entamer votre budget de CO₂.

Ce principe du budget carbone personnalisé est la proposition phare du dernier rapport de l’Organe consultatif sur les changements climatiques (OcCC), mis en ligne le 5 septembre. Décliné en six points, ce texte propose des pistes afin que la Suisse tienne ses engagements de l’Accord de Paris – ratifié en 2017 – pour atteindre le zéro net carbone en 2050. C’est-à-dire ne pas dépasser les 2 °C de réchauffement à la fin du siècle.