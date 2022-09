Guerre en Ukraine – Et si l’impossibilité de l’avenir condamnait à la guerre nucléaire? Ivan Krastev, politologue bulgare, inaugurait lundi la 55e session des Rencontres internationales de Genève. Compte-rendu. Alice Randegger

Devant un auditoire clairsemé, Ivan Krasev a inauguré la 55 e édition des Rencontres internationales de Genève, lundi soir à Uni Dufour. IRINA POPA

La 55e session des Rencontres internationales de Genève (RIG) s’est ouverte lundi soir, à l’auditoire Piaget, au sous-sol d’Uni Dufour. Le thème de cette année: «Ressentiment. Périls et espoirs démocratiques.» Actuel et concernant, au regard des Gilets jaunes, de l’Iran, du Brésil, de la Suède ou de l’Italie, liste Michel Porret, historien et directeur des RIG, dans son discours d’introduction. Sans oublier la Russie, évidemment.

Pour ouvrir la série de quatre conférences – dont Thierry Apothéloz a salué la parité des têtes d’affiche –, Ivan Krastev, politologue bulgare, dont on peut notamment lire les chroniques dans le «Financial Times». Dans un anglais teinté d’accent de l’est, il a donné un exposé magistral, regardant le public bien en face. Le thème? Resentment and Rise of Global Identity Politics, autrement dit, le ressentiment et la montée des politiques identitaires globales.

La guerre froide 2.0

Le point de départ de son propos se fixe sur le début de l’invasion russe en Ukraine, et une question: comment notre époque sera-t-elle nommée par les historiens futurs? Car le monde, ou du moins l’Occident, est à un tournant. L’interdépendance économique, garante de la paix en Europe, la rend vulnérable.

Le budget alloué aux armées est redevenu un sujet. Le ressentiment, qui mène au populisme, refond les politiques internationales. Toute une génération se voit contrainte d’envisager une guerre nucléaire, alors que les blocs de l’Est et de l’Ouest étaient relégués aux livres d’histoire.

Toutefois, Ivan Krastev constate des différences entre la situation actuelle et la guerre froide. Il ne s’agit plus de la démocratie face à l’autoritarisme. La politique est moins disciplinée, plus polarisée – l’Afrique, par exemple, ne prend pas position. L’Ukraine n’est pas le centre de tous les mondes. Et puis, surtout, il ne s’agit plus de savoir à qui appartient l’avenir, mais qui détient le passé.

Démographie et victimisation

Car la chute de la démographie, l’un des terreaux du nationalisme, fait peur, en Russie comme ailleurs. La guerre froide l’était car il y avait de l’optimisme. Mais aujourd’hui, Poutine sait son peuple moins faible que demain, ce qui implique des décisions radicales. Immédiates. Constat d’autant plus sérieux que, paradoxalement, le pouvoir est plus centralisé dans la Russie contemporaine qu’il ne l’était du temps de l’URSS.

Les politiques identitaires, qui infusent partout, semblent de ce fait beaucoup plus dangereuses à Ivan Krastev qu’elles ne l’étaient au XXe siècle. D’autant plus qu’elles sont construites autour de la victimisation. Pour sortir de l’impasse, il faudrait donc comprendre que les autres peuvent aussi être des victimes.

Les Rencontres internationales de Genève, «association de l’humanisme critique» depuis 1946, continueront à faire dialoguer idées et réflexions contemporaines afin d’éclairer l’actualité jusqu’à jeudi. Mardi soir, Anne Nivat partagera ses expériences de reporter de guerre.

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.