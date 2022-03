La rédaction - Et si les sirènes se mettent à sonner, on s’abrite où?

C’était l’autre jour, à la veille du début de la percée russe en Ukraine et des premières attaques: le test annuel des sirènes dans toute la Suisse. D’habitude, ce rendez-vous m’amuse et me rappelle mes années de radio où il fallait annoncer à l’antenne qu’il ne s’agissait que d’un banal test destiné à être bien certain que le retentissement fonctionnerait en cas de malheur.

Ces jours, et la plupart de nos experts militaires le clament, on est loin d’entendre ces sirènes pour de vrai. Alors on ferme les yeux, on prend une bonne grosse respiration et on se calme. Tout va bien. Malgré cette phrase qui appelle à la quiétude et en la foi en l’être humain et sa capacité à éviter l’escalade, il reste ce petit doute diabolique dans un coin de la tête. Vous savez: celui qu’intellectuellement, on aimerait bien chasser mais qui reste bien tapi, parce qu’instinctif.

«Ça peut se révéler sympathique, un endroit rempli de bonnes bouteilles et de saucisses sèches.»

«Nos abris antiatomiques nous protégeraient-ils encore?» C’est un article de «24 heures» qui a poussé ma réflexion un peu plus loin. Promis, je ne tomberai pas dans le côté anxiogène, même si ce qui est en train de se passer à l’est, aux portes de l’Europe, peut donner envie d’en chialer une. On ne va jamais très loin en se morfondant. Alors je reste pragmatique.

Il faut savoir que j’habite dans une ville, dans un appartement et que comme la cité est ancienne, il n’y a pas d’abri antiatomique dans le bâtiment. Et les rares propriétaires que je connais qui ont ce genre de sous-sol l’ont transformé en cave à vins ou en mini-carnotzet. Remarquez, en cas de siège, ça peut se révéler sympathique, entre potes et voisins dans un endroit rempli de bonnes bouteilles et de saucisses sèches. Largement de quoi se régaler et refaire le monde à un moment où l’on en aura bien besoin.

Je cesse là l’ironie car, même si je fais le malin, j’ai passé plusieurs jours à me renseigner. Auprès des amis d’abord: personne ne sait où aller si les sirènes se mettent à hurler pour de vrai. Auprès de la Commune ensuite: les employés se sont marrés et, après quelques minutes de discussion, ils ont concédé que je n’étais de loin pas le premier paranoïaque à se renseigner.

De la place pour tous

Si l’on se réfère aux chiffres officiels de la Protection civile helvétique, notre pays dénombre 300’000 abris privés et 5100 abris publics. La Suisse dispose exactement de 8,6 millions de places protégées, ce qui correspond à un taux de couverture de 114%. C’est rassurant, mais le petit doute diabolique continue à se manifester. On fait quoi si ça sonne?

Personnellement, je suis chanceux, l’abri prévu se trouve à 300 mètres de chez-moi. Mais avant de courir, il tient lieu de respecter un certain nombre de consignes. Pour les privés, il faut prévoir de quoi tenir, soit deux semaines de nourriture et de boissons. Au moins. Pour garantir la liaison avec l’extérieur, il est conseillé de s’équiper d’une radio à piles, d’écouter les chaînes publiques et de consulter régulièrement le site Alertswiss.

