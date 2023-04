YB tombe à la Praille – Et si les Servettiens offraient à Alain Geiger un final en apothéose? Les Grenat, d’abord étouffés par Young Boys, retrouvent l’oxygène de la victoire (2-1). Prémonitoire? Daniel Visentini

La flamme grenat s’est rallumée après la pause. Contre YB. Une victoire en forme de promesse pour la fin de saison, avant le départ de Geiger? BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Parce qu’il le mérite, il faut espérer pour Alain Geiger une dernière ligne droite glorieuse. Quelque chose de fou. Un Servette qui fait corps autour de celui qui ne sera plus son entraîneur la saison prochaine, un Servette généreux comme le Valaisan l’a été depuis cinq ans. On peut lui objecter bien des choses, sans doute, mais elles s’effacent devant un bilan inattaquable, inscrit dans la durée et constellé de moments forts. La victoire 2-1 de samedi face à Young Boys en fait partie. Elle pourrait même devenir le point de départ d’une formidable trajectoire finale.