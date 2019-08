Et si les citoyens de Moutier votaient à nouveau?

Jeudi 29 août 2019: encore une date au goût amer pour les pro-Jurassiens de Moutier. «Quel coup de massue!» commente un habitant. La décision est tombée comme un nouveau couperet, plus de deux ans après l’historique vote de Moutier pour son rattachement au canton du Jura, le 18 juin 2017. À l’issue du scrutin le plus surveillé de l’histoire suisse, les citoyens prévôtois s’étaient déterminés, dans une liesse populaire inouïe, par 51,72% des voix. Soit un écart de 137 voix entre le «oui» et le «non».

Mais quelques jours plus tard, les antiséparatistes interjetaient recours auprès de la préfecture du Jura bernois, dénonçant des irrégularités qui allaient mener à l’annulation du scrutin. Nouveaux recours, autonomistes cette fois. À son tour, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), appelé à prendre position sur ces recours du camp séparatiste, confirme, presque intégralement, la décision de la préfète. Par un jugement d’une centaine de pages, le scrutin est donc annulé.

Le TA a retenu de «graves violations du droit». Il pointe notamment du doigt l’éditorial orienté du maire pro-jurassien dans le journal municipal et le refus de la Commune de fournir la liste électorale à la Chancellerie bernoise et à l’Office fédéral de la justice (OFJ). Pour le tribunal, «ce refus a jeté le trouble sur la fiabilité de cette liste, également au vu des forts soupçons de domiciliation fictive». En résumé, ces violations du droit étaient de nature à influencer le résultat du vote. Aujourd’hui, deux scénarios se dessinent.

1. La mise sur pied d’un nouveau vote

L’option est de plus en plus mise en avant par les pro-Jurassiens: un nouveau scrutin. Plus rapide, plus démocratique, plus idéologique. «Je suis persuadé que le règlement de la Question jurassienne ne doit pas passer par les tribunaux, scande Valentin Zuber, porte-parole de Moutier ville jurassienne. Il n’y a que la démocratie qui peut fonctionner. Si on revote, et je suis sûr que nous aurons une majorité confortable, cela devient indiscutable.» Avec le risque qu’il y ait de nouveaux recours? «Ce risque existe, évidemment. Dans le fond, les gens ont peur que si on revote et qu’on perd, on s’en voudra toute notre vie de ne pas être allés au Tribunal fédéral.» Dans les faits, un nouveau vote pourrait intervenir rapidement, dans six mois ou un an, selon Valentin Zuber. Il précise que le Conseil municipal est compétent pour convoquer les ayants droit aux urnes.

L’autonomiste Alain Charpilloz est pour cette solution: «J’ai confiance dans un nouveau vote. Si nous menons une nouvelle bataille, je suis persuadé que nous gagnerons.» Le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) ne s’est pas encore positionné sur la possible tenue d’un nouveau scrutin. Qu’en pense Patrick Roethlisberger, président de Moutier-Résiste? «Dans l’éventualité d’un second vote, nous exigerions que les règles du jeu soient suffisamment claires, strictes, et leur respect garanti, pour que son issue n’ait pas à être contestée. Nous voulons en premier lieu que la Municipalité de Moutier soit exclue de l’organisation et de la surveillance d’un nouveau scrutin.»

Quant à la Confédération, elle a réaffirmé sa position jeudi, à savoir qu’elle s’impliquerait si un nouveau vote devait finalement se tenir. Responsable du dossier jurassien à l’OFJ, Jean-Christophe Geiser relève déjà les difficultés: «Ce serait une première et cela poserait de nombreuses questions juridiques, sans parler de l’opportunité politique de le faire.»

2. Un nouveau recours au Tribunal fédéral

Depuis le début de l’histoire, les deux camps brandissent la menace de mener le combat judiciaire jusqu’à la plus haute juridiction du pays. Les recourants autonomistes doivent maintenant décider s’ils saisissent le Tribunal fédéral. Aujourd’hui, Pierre-André Comte, le secrétaire général du MAJ, se montre plus combatif que jamais. «La plaisanterie, ça suffit! La démocratie est bafouée. Et ce jugement est politique et donc révoltant. Le Canton de Berne nous déclare la guerre et nous devons réagir.» Patrick Roethlisberger, évidemment ravi de la décision de justice bernoise, a déjà sablé le champagne: «C’est un bon jour. La justice et la démocratie ont fonctionné. Cela démontre que ce que nous avions découvert à l’époque était vrai. S’ils vont jusqu’au Tribunal fédéral, les irrégularités seront confirmées.»

Patrick Roethlisberger, président de Moutier-Résiste, trinque avec d’autres partisans lors d’une conférence de presse des antiséparatistes. (KEYSTONE)

Le gouvernement jurassien prend acte avec regrets du jugement bernois: «Si la décision judiciaire définitive devait confirmer l’annulation du vote, les citoyens de Moutier devront pouvoir se prononcer sur l’appartenance cantonale de leur commune dans le cadre d’un vote valable, conformément à la Déclaration d’intention de 2012.» Quant au gouvernement bernois, il s’est dit «consterné par l’ampleur des dysfonctionnements constatés». Il demande un retour au calme.

La Confédération, les autorités jurassiennes et bernoises se sont engagées dans ce sens lors de la tripartite du 21 novembre 2018 et elles ont réitéré ce souhait devant la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, nouvellement en charge de la Question jurassienne, en mars dernier. Dans nos colonnes, elle avait affirmé qu’en tant que Saint-Galloise, elle serait en tout cas perçue comme neutre.

Les deux camps réagissent avec véhémence

C’est un festival de petites phrases acerbes. À coups de communiqués officiels ou de commentaires sur les réseaux sociaux, les pro-Jurassiens comme les pro-Bernois se lâchent suite à la décision du Tribunal administratif bernois d’annuler le vote du 18 juin 2017 sur le rattachement de Moutier au canton du Jura.

«Comme en atteste la procédure interminable et instruite uniquement à charge, les dés étaient pipés dès le début, dénonce l’Entente jurassienne. Le gouvernement bernois et ses inféodés n’ont pas cherché à contrôler le vote communal de Moutier, mais se sont appliqués à trouver la moindre petite faille dans son organisation.»

«C’est une décision politique qui est tombée»

L’autonomiste Alain Charpilloz, célèbre plume du journal militant «Le Jura Libre», ne mâche pas ses mots sur les ondes de la radio locale RFJ: «Il y a du concubinage, voire de l’inceste entre le pouvoir judiciaire et l’Exécutif dans le canton de Berne. J’aurais été très surpris d’une décision inverse. Dans l’histoire, il n’y a aucun exemple où le Tribunal bernois nous a donné raison.» Valentin Zuber, de Moutier ville jurassienne, en rajoute une couche: «Qu’on ne s’y trompe pas, c’est une décision politique qui est tombée. Et c’est une nouvelle insulte. Monsieur le juge, dans la phrase: «Les Prévôtois ont fait librement leur choix», quel est le mot que vous ne comprenez pas?»

Du côté pro-bernois, on demande carrément la tête des élus séparatistes de Moutier: «Les autorités doivent prendre leurs responsabilités et démissionner!» clame haut et fort Moutier-Prévôté. Même son de cloche pour le collectif Moutier-Résiste: «Les insultes et les calomnies déversées sur la préfète par tous les milieux partisans de l’annexion de Moutier au canton du Jura sont donc renvoyées à leurs auteurs. Le sort de notre cité et de la région ne peut pas être décidé à coups de manipulations, d’abus et de tricheries.»

Les réseaux sociaux bouillonnent. «Nous nous battrons, nous revoterons et nous gagnerons, écrit une jeune militante. Mille fois s’il le faut.» Les séparatistes appellent à une manifestation d’envergure ce vendredi soir à Moutier. Il est demandé aux Prévôtois de se vêtir en noir. «Moutier enterrera la démocratie suisse», lâche Valentin Zuber.