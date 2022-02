Avant Lugano-Servette samedi – Et si les buteurs grenat soulageaient leur défense? Contre Lucerne, pour n’avoir pas su «tuer» le match, les Servettiens ont concédé l’égalisation. Gros plan sur l’attaque genevoise. Daniel Visentini

Opportuniste sur une passe de Valls, Bédia marque son premier but pour Servette contre Lucerne. Est-il le buteur attendu? À confirmer. ÉRIC LAFARGUE

Tout serait plus simple: la défense de Servette serait imperméable, solide, l’attaque conclurait les transitions des milieux sans trembler. Efficacité partout. Les Grenat seraient en tête du classement. Ce monde fantasmé n’existe nulle part, ou alors en suspension, par bulles fragiles. Non, Servette est cette équipe qui devrait encaisser moins de buts (erreurs individuelles) et qui pourrait en marquer bien plus (déficit d’efficacité).