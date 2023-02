Géophysique – Et si le noyau de la Terre s’arrêtait de tourner? Deux scientifiques chinois ont déduit que le mouvement de la graine terrestre s’était stoppé puis inversé. Affabulation ou réalité? Pascal Gavillet

Vue en coupe du centre de la Terre et des différentes strates qui la composent. GETTY IMAGES/STOCKTREK IMAGES

Le 23 janvier dernier, la très sérieuse revue «Nature Geoscience» publiait une nouvelle qui depuis fait grand bruit dans la communauté scientifique. Elle émettait la supposition que le noyau de la Terre s’était peut-être arrêté de tourner et qu’en plus, il avait inversé son sens de rotation. Cette affirmation ne découle pas de rien. Elle résulte de plusieurs analyses de changements dans les temps de propagation de certaines ondes sismiques, plus exactement les ondes P, qui sont longitudinales. Plus un milieu est dense, plus elles s’y propagent lentement. Et inversement.