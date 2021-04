Payer plus cher à la pompe à essence, débourser plus pour le mazout que beaucoup utilisent encore pour se chauffer. À première vue, ces perspectives ont de quoi rebuter les ménages et les entreprises. Elles expliquent à elles seules l’opposition farouche de plusieurs organisations professionnelles à la loi sur le CO₂. Des restaurateurs aux propriétaires immobiliers, en passant par les acteurs du lobby pétrolier, tous asséneront l’argument massue du porte-monnaie d’ici au 13 juin.

Pour répondre à ces critiques, dire aux citoyens qu’ils allégeront la facture en adoptant des comportements durables ne suffira pas. Il faut savoir où exactement ira l’argent prélevé.

Si cette manne est en partie destinée à réduire nos primes d’assurance maladie, l’autre partie du magot soulève des interrogations: elle doit alimenter le nouveau Fonds pour le climat. Un pot commun où seraient versés, notamment, un tiers du produit de la taxe CO₂ sur les combustibles et la moitié de la future – et très emblématique – taxe sur les billets d’avion. On parle de centaines de millions de francs par an. Qui en profitera exactement? Pour quel bénéfice collectif? C’est sur ces questions que le scrutin risque bien de se jouer.

«Aussi impopulaire qu’elle paraisse, cette loi pourrait devenir une belle opportunité pour notre tissu économique.»

Certains objectifs relèvent de l’évidence. Investir dans des stations de recharge pour les voitures électriques, promouvoir l’assainissement énergétique des bâtiments, financer des réseaux de chauffage à distance: tout cela est impératif, sachant que les carburants et les combustibles fossiles génèrent, en Suisse, 45% des émissions de gaz à effet de serre. Cela fonctionne, comme en témoignent les subsides cantonaux pour la rénovation, qui déclenchent d’énormes investissements.

Autre aspect prometteur: le soutien annoncé à l’innovation et aux technologies respectueuses du climat. Dans ce domaine, l’économie montre la voie à suivre. La Fondation suisse pour le climat, créée et soutenue par de grandes entreprises de services, a injecté 5 millions de francs l’an dernier dans 400 projets concrets réalisés par des PME. Un exemple? La start-up bernoise Neustark est parvenue à stocker du CO₂ dans les matériaux issus de la démolition des bâtiments. Avec ce procédé, le dioxyde de carbone est minéralisé de manière permanente dans le béton recyclé. Ou comment ménager l’environnement avec des déchets.

Or cette fondation tire ses moyens de la taxe sur les combustibles – celle-là même qui sera augmentée si le «oui» l’emporte le 13 juin. Les sociétés qui y contribuent renoncent volontairement à la part qui leur revient, pour la verser aux PME choisies. Même si les montants attribués sont très modestes au regard des enjeux, c’est la preuve qu’un mécanisme intelligent de redistribution du butin climatique est possible.

Aussi impopulaire qu’elle paraisse, la nouvelle loi sur le CO₂ pourrait ainsi devenir une belle opportunité pour notre tissu économique. Et, à terme, un pari gagnant.

