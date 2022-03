Sécurité – Et si la Suisse se rapprochait de l’OTAN? Des experts brisent un tabou. Une éventuelle adhésion à cette alliance militaire est même évoquée. Caroline Zuercher

Des Rafale français patrouillent l’espace aérien au-dessus de la Pologne, le 4 mars dans le cadre du système de surveillance de l’OTAN. AFP/NICOLAS TUCAT

Le camp bourgeois a répété ce dimanche dans la presse sa volonté d’augmenter le budget de l’armée et d’acquérir au plus vite les nouveaux avions de combat. Comment se protéger? Dans la «NZZ am Sonntag», deux experts évoquent une autre piste, celle de l’OTAN.