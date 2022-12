Alors que la calotte boursière fond tendanciellement depuis douze mois, la chose passe presque inaperçue. Seuls les initiés évoquent au détour d’une conversation l’idée d’une crise qui ne dit pas (encore) son nom. En effet, avec une décote de l’ordre de 15% envisagée pour l’année 2022, les portefeuilles d’action ont subi une sévère cure d’amaigrissement. Certes, nous n’en sommes pas aux niveaux des pertes liées aux dot.com du début du siècle ni à celui enregistré au moment de la crise financière, mais – sauf inversion de tendance toujours possible – on en prend le chemin.

Contrairement aux dot.com et à la crise financière, la glissade actuelle est causée non pas par des événements internes à la finance, mais par les chocs sur l’économie réelle et par le sentiment d’insécurité et de désorientation généralisées. Ainsi, l’année 2022 passera peut-être à la postérité comme une année charnière entre deux «normalités». La nouvelle normalité, qui semble s’installer – certes avec quelque hésitation –, se fait par le retour de l’État dans la cabine de pilotage de l’économie. Toutefois, ce retour n’a que peu de rapport avec le débat interventionnisme/libéralisme dominant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le retour actuel de l’État sur la scène de l’économie procède d’une rationalité différente. Il est la conséquence d’actions souveraines face à la recrudescence des menaces vitales. Ces dernières se sont multipliées et vont de la sécurité sanitaire à la sécurité technologique, en passant par celle de l’approvisionnement jusqu’aux menaces géopolitiques démultipliées par le caractère hybride des confrontations actuelles.

Face à ces défis-là, le marché aussi libre, global et concurrentiel qu’il soit, n’a pas de réponse. Il faut un chef d’orchestre capable de mobiliser tous les registres. Seule la puissance publique est en mesure de jouer ce rôle: l’intervention publique dans la vie économique n’est plus un objectif en soi, mais un instrument au service de finalités sécuritaires. Nous l’avons vu au moment de la pandémie, nous nous apprêtons à en faire l’expérience en matière d’énergie. Désormais, la question n’est plus pour ou contre l’État providence, mais celle de la montée en puissance d’un État protecteur qui peut, comme cela est déjà le cas dans certains pays, sous certaines conditions, dégénérer en État paranoïaque, plus ou moins autoritaire, voire totalitaire.

Cette évolution – que certains qualifient de «néoétatisme» – se produit par l’inversion de priorités entre l’économique et le politique. Si pendant les trente dernières années, conformément au programme libéral, l’agenda économique avait tendance à s’imposer au politique, la prééminence à la raison d’État est en train de prendre le relais. Les populo-nationalismes ne font qu’accentuer cette tendance qui aura des conséquences sur l’économie mondiale.

Les plus exposés aux conséquences négatives sont les acteurs qui ont fait la globalisation, à savoir les entreprises transnationales, notamment celle de la finance internationale. Les entreprises transnationales ont bâti leur modèle d’affaires sur la stabilité du droit – notamment mais pas seulement économique et financier – et la fluidité des échanges internationaux et des conventions y relatives. La montée en puissance des «États protecteurs» met en question ces deux prémices du succès et donc fragilise à moyen terme la performance des transnationales. Le secteur financier international est lui aussi vulnérable, puisqu’il ne repose que sur la mobilité internationale des capitaux. Ainsi donc, peut-être le lent glissement des cours boursiers s’explique par l’anticipation de la perte de performance par les champions d’hier, liée à la montée en force de l’État protecteur.

Paul H. Dembinski Directeur de l'Observatoire de la finance à Genève.







