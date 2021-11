Dérives des réseaux sociaux – Et si Facebook assumait ses fake news? Le socialiste Jon Pult (GR) espère révolutionner la justice numérique en poussant la Suisse à sanctionner la désinformation en ligne. Auriane Page

La gestion des fausses informations et des contenus haineux de la part de Facebook interroge. (Photo d’illustration) EPA

Facebook a été fortement ébranlé ces derniers temps à la suite des révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen. Selon elle, les dirigeants de la firme «financent leurs profits avec notre sécurité» .

Une première mondiale

Le conseiller national Jon Pult (PS/GR) a décidé de s’emparer de l’affaire, selon nos confrères du «Tages-Anzeiger». Dans un article publié vendredi dernier, ils présentent l’initiative parlementaire lancée par ce consultant en stratégie et communication.

Son but? Mettre fin à la haine et aux «fake news» (fausses nouvelles) en rendant les plateformes en ligne responsables juridiquement de leurs contenus illégaux en Suisse. Une réglementation qui serait une première mondiale.

«Réel danger pour la démocratie»

«La législation devrait être adaptée de manière à ce que les plateformes internet puissent être tenues responsables des contenus illégaux qu’elles diffusent, même si ceux-ci proviennent de tiers», peut-on lire dans le projet d’initiative.

Si les médias classiques sont responsables de leurs publications, il devrait en être de même pour Facebook et Google, estime le conseiller national Jon Pult (PS/GR). KEYSTONE

Si les médias classiques sont responsables de leurs publications, il devrait en être de même pour Facebook et Google, selon Jon Pult. Cela implique qu’ils aient également une réglementation spécifique en cas de contenu illégal.

Pour le conseiller national, la désinformation et la radicalisation promues par les plateformes internet constituent un «réel danger pour la libre formation de l’opinion et la démocratie».

Lancer le débat

Aux yeux de Jon Pult, la perte d’intérêt du public pour les médias traditionnels serait un accélérateur de ce problème d’équité, de transparence et de justice factuelle inhérent aux réseaux sociaux. À travers son initiative, le socialiste espère lancer le débat sur la place du monde numérique dans notre société et discuter de «la manière dont nous pouvons placer Google et Facebook sous un meilleur contrôle social-démocrate».

«Google devrait-il être responsable, par exemple, s’il renvoie à un article de journal contenant de fausses informations?» Franz Grüter, conseiller national (UDC/LU)

Ce n’est pas gagné d’avance. S’il se dit ouvert à la discussion à ce sujet, le conseiller national PLR saint-gallois Marcel Dobler «doute que cette initiative parlementaire soit la bonne voie à suivre». Dans le «Tages-Anzeiger», ce spécialiste en informatique estime que Facebook ne serait guère en mesure, d’un point de vue technique, d’effectuer efficacement des contrôles de contenu. En outre, lorsqu’il s’agit de crimes graves tels que la pédopornographie, les sociétés internet coopèrent déjà avec la police et utilisent l’intelligence artificielle pour la détection.

«No comment»

Franz Grüter (UDC/LU), entrepreneur dans le domaine informatique, se dit lui aussi sceptique. Il craint la censure politique, mais a aussi des objections de principe: «Google devrait-il être responsable, par exemple, s’il renvoie à un article de journal contenant de fausses informations?»

Les sociétés Facebook et Google n’ont pas souhaité faire de commentaires à nos confrères alémaniques. Le géant Google souligne toutefois qu’il traite déjà les contenus de manière «responsable» et qu’il lutte contre les discours de haine et la désinformation.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.