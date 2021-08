JO 2020 – Athlétisme – Et si cette fois c’était la bonne pour le relais féminin? Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora joueront la médaille, en finale du relais 4x100 m ce vendredi. Jérôme Reynard Tokyo

Salomé Kora, Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji disputeront la finale du 4x100, vendredi à 15 h 30. KEYSTONE

On a envie d’y croire. Et il faut admettre que ce serait tellement mérité pour cette équipe, dont le charisme est tout aussi séduisant que les performances. Une médaille au bout de la finale olympique du relais 4x100 m, ce vendredi (15 h 30 en Suisse), et cette douce euphorie exploserait. Un podium et la montée en puissance du sprint féminin helvétique seraient couronnés, quelques jours après des qualifications historiques pour la finale du 100 m (Del Ponte, Kambundji) et du 200 m (Kambundji).

L’histoire du relais comporte son lot d’émotions, du témoin perdu aux Européens de Zurich (2014) au chocolat des Mondiaux de Doha (2019). Records nationaux mis à part, les souvenirs sont plus amers que savoureux. Et si l’heure d’une médaille à l’échelon planétaire était arrivée?

«C’est possible d’aller plus vite.» Ajla Del Ponte

Portée par ses deux locomotives, l’équipe de Suisse semble en tout cas dans d’excellentes dispositions. Jeudi matin à Tokyo, Riccarda Dietsche, Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Salomé Kora (dans l’ordre) ont abaissé le record national de 13 centièmes (42’’05). En en gardant sous le pied. «On a surtout pensé à assurer les passages de témoins. On n’a pas pris de risques, dira Ajla Del Ponte à l’heure de l’interview. C’est possible d’aller plus vite.»

Il le faudra. Car les Suissesses ont réalisé le quatrième temps des séries, derrière la Grande-Bretagne (41’’55), les États-Unis (41’’90) et l’Allemagne (42’’00), mais devant la Jamaïque (42’’15), qui s’alignait toutefois sans ses fers de lance. «On a une marge, poursuivra Mujinga Kambundji. Mais c’est difficile de dire de combien elle est. Ça dépend de tellement de facteurs.»

Formule magique?

«Chaque course est différente, rebondit l’entraîneur jurassien des relayeuses Raphaël Monachon. Par ailleurs, c’est compliqué de savoir à quel point les autres équipes étaient également sur la réserve en séries. D’autant que les Jamaïcaines auront une tout autre allure vendredi (ndlr: avec Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce, dominatrices du 100 m). Elles seront favorites devant les Britanniques, qui ont été très rapides jeudi. Nos adversaires directs pour la médaille, ce sera apparemment l’Allemagne et les États-Unis.»

Qu’est-ce qui fait la force du relais helvétique selon le technicien? «Sa faculté à s’adapter naturellement aux changements», répond-il, en faisant référence à l’intégration de la néophyte Riccarda Dietsche (starter) et au déplacement d’Ajla Del Ponte de première à deuxième relayeuse, histoire d’exploiter sa vitesse lorsqu’elle est lancée. Formule magique?

