Coupe de Suisse – Et si Carouge brodait un nouvel exploit? Après avoir éliminé Bâle, les Stelliens attendent Saint-Gall en quart de finale, mercredi soir. Daniel Visentini

Une scène de joie du 27 octobre, après l’élimination du grand Bâle. Étoile Carouge voudrait bien la revivre mercredi soir face à Saint-Gall. KEYSTONE

C’est tout un club qui rêve à l’unisson et qui aurait tort de se l’interdire. Voilà Étoile Carouge, pensionnaire de Promotion League, qui s’est déjà offert deux exploits en Coupe de Suisse: éliminer Winterthour, alors leader de Challenge League, et faire tomber, de très haut, le grand Bâle. Ce mercredi soir, c’est Saint-Gall qui vient pointer le bout du nez à la Fontenette (coup d’envoi à 20 heures). Le vainqueur filera en demi-finale! Ça sent encore l’exploit?