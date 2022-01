Chronique - Et pourquoi faudrait-il aider les médias?

Oui, dans un monde idéal, la presse devrait complètement se passer de l’aide de l’État. On rêverait que la formule miracle des années d’or des journaux généreusement alimentés à deux tiers par la publicité, un tiers par les abonnements, ait perduré. Une presse forte, riche, libre de toute contrainte avérée ou potentielle, exerçant pleinement sa mission de «chien de garde», constitue la meilleure garantie possible d’une saine démocratie. Et c’est précisément à se rapprocher de cet idéal que serviront les 151 millions d’aide supplémentaire de la Confédération pour les médias soumise au peuple le 13 février.

La donne en matière d’information et de médias a fondamentalement changé avec la montée en puissance de l’internet au début des années 2000 faisant exploser tous les modèles de production et de consommation de l’information. Les revenus publicitaires de la presse, y compris locale, ont été aspirés massivement par les géants mondiaux que sont les GAFAM. En vingt ans, les médias suisses ont perdu la moitié de leurs revenus publicitaires alors qu’en parallèle ils devaient investir lourdement dans le numérique s’ils voulaient rester dans la course. Des dizaines de titres, qui assuraient une mission de service public dans leur région de couverture, y ont laissé leur peau. Des petits mais aussi des plus gros comme «L’Hebdo» ou «Le Matin». Et le mouvement n’est pas enrayé. Les éditeurs de tous horizons ont entamé une fuite en avant, fusionnant et délocalisant les rédactions tout en essayant de maintenir l’existence des titres. Un peu d’oxygène au prix d’une perte de diversité.

Ce n’est pas pour autant que la pression économique poussant bien des titres dans la zone rouge s’est relâchée. Pour l’instant encore, la transition vers le numérique coûte plus qu’elle ne rapporte. Et si lectorat internet et papier confondus a augmenté ces vingt dernières années pour bon nombre de médias, le revenu engrangé par lecteur s’est effondré. Cette double activité, Net et print, s’avère dispendieuse. Mais arrêter l’une ou l’autre revient à stopper la machine.

L’aide publique augmentée de 151 millions ne sauvera pas forcément les médias, mais elle les aidera à garder la tête hors de l’eau. Le patron d’ESH («ArcInfo», «Le Nouvelliste»…) qualifie de «vital» ce soutien étatique, qui couvrirait 9% du budget au lieu de 3% actuellement. Il l’est tout autant pour les 140 petits et moyens titres (sur un total de 170) qui bénéficieront de 80% de l’aide totale. Enfin, cette dernière est capitale pour la survie de nouveaux médias en ligne qui proposent un journalisme de qualité sur abonnement mais sans parvenir à joindre les deux bouts.

Restent deux questions centrales: 1. Est-ce que l’indépendance des médias se trouve ainsi compromise? À l’évidence non. Comment croire que parce que le montant de l’aide a augmenté, les médias se soumettraient aux pressions ou à des ordres qu’on voit d’ailleurs mal la Confédération donner? 2. Les réseaux sociaux et autres blogs n’assurent-ils pas la diversité d’une information et débat de qualité? Non. Car s’il y a quelques perles dans la foire aux commentaires, elles sont englouties dans une conversation confuse et truffée de fausses nouvelles qui enferment les internautes dans une bulle (dés)informative.

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les médias et journalistes professionnels, certes très imparfaits, restent aujourd’hui les meilleurs garants du bon fonctionnement de la démocratie suisse. Et c’est bien cette dernière, davantage que les médias eux-mêmes, qui constitue le véritable enjeu des votations du 13 février.

Pierre Ruestchi Afficher plus Journaliste, directeur du Club suisse de la presse

