Art et médias – Et maintenant, une nouvelle page de publicité Le 24 mai à Renens, la Nuit des Publivores fêtera les meilleurs clips commerciaux, récents comme iconiques. À l’heure de la communication atomisée, la pub a-t-elle encore les moyens de marquer largement et durablement? Francois Barras

En 1984, le brave Suisse n’avait pas le temps de vendre sa barre maltée qu’elle lui explosait au bronzage. Culte – mais la crainte de se moquer des accents rendrait improbable de rééditer l’exploit en 2023… DR

Finalement, entre Michael Jackson et un lapin à piles frappant son tambour, lequel des deux incarne le mieux la culture pop du siècle passé? Et aujourd’hui, de la courte mélodie tribale d’une chaîne d’outillage suisse ou d’un refrain de Billie Eilish, quelles notes viennent le plus régulièrement frapper nos oreilles? La publicité est partout, et c’est quand on ne s’en aperçoit pas qu’elle est la plus redoutable.