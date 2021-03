Élections – Et maintenant, que va-t-il se passer? Fabienne Fischer prêtera serment le 29 avril devant le Grand Conseil. Marc Bretton

Fabienne Fischer, nouvelle élue Les Verts au conseil d’État, pose pour le photographe sur la Treille a l'issue du second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’État genevois provoquée par la démission du conseiller d’État Pierre Maudet, ce dimanche 28 mars 2021 à Genève. KEYSTONE

Élu en 2018, le Conseil d’État a été pris dans l’affaire Maudet dès le début de la législature. L’élection de Fabienne Fischer lui permet de tourner la page. La nouvelle élue entrera en fonction le 29 avril. Elle prêtera serment lors d’une séance du Grand Conseil.

Quel sera son département? Une première réunion du collège sur le sujet serait prévue mardi, mais rien ne presse. Pour l’heure, plusieurs scénarios sont évoqués. Le premier, le plus simple, consisterait à alléger les départements de Nathalie Fontanet et de Mauro Poggia de tout ou partie des services du département qui revenait au départ à Pierre Maudet, par exemple la sécurité et l’économie.