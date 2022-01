La suite du «Pays des autres» – Et maintenant, Leïla Slimani veut que ça danse La femme de lettres franco-marocaine relève la tête au creux de sa trilogie et glisse à la génération 68: «Regardez-nous danser»… Cécile Lecoultre

Leïla Slimani, 40 ans, un talent fou qui parfois est éclipsé par un militantisme non moins tenace. FRANCESCA MANTOVANI, GALLIMARD/DR

Depuis cinq ans et le Prix Goncourt qui la révéla avec «Chanson douce», du Maroc à la France, Leïla Slimani s’est imposée comme porte-voix volcanique de la cause féministe, ambassadrice du président Macron et femme puissante. Au point parfois d’éclipser la romancière.

Perpétuant la fresque lancée par «La guerre, la guerre, la guerre», premier volume du «Pays des autres», l’écrivaine brasse toujours les souvenirs de sa propre famille, illuminant les senteurs et rancœurs d’étourdissements fugaces et de prises de conscience. Après avoir suivi jusqu’en 1956 Mathilde, l’Alsacienne affranchie qui s’exile dans un bled aride près de Meknès pour l’amour d’Amine, la chroniqueuse se focalise sur leur fille Aïcha.

Ici, une précision s’impose. À la manière d’une Elena Ferrante qui s’approprie une généalogie, Leïla Slimani crève l’écran du réel. L’an dernier, à l’invitation de la collection Ma nuit au musée, la quadragénaire contait sa douloureuse naissance d’écrivaine à travers l’affront fatal qui tua son père. L’autobiographie l’emportait sur la fiction, comme dans d’autres textes où la rugissante se fiche de déplaire avec ou sans minijupe (sic) et milite à tout va. Dans ce deuxième volume, son style magnétise ailleurs, dans les interstices qui craquellent la mémoire se laissent entrevoir les déformations de l’imaginaire.

Au bled, le vent a tourné, l’entreprise agricole d’Amine prospère, le chef de clan accepte même de creuser une piscine pour sa Mathilde, il la cocufie aussi. Dans ce pays qui, en 1968, veut croire à son indépendance, les batailles du clan contre la misère ambiante, les tabous sexuels, les mœurs étriquées, ne sont pas gagnées pour autant. Entre hédonisme et archaïsme, les êtres se frottent, balancent, se cognent. De nouvelles classes sociales s’érigent en modèles. Aïcha, brillante boursière, va porter les dernières illusions de Mathilde, s’en émanciper aussi. Un feuilleton à suivre.

Un deuxième tome, après «La guerre, la guerre, la guerre» (2020), très attendu en cette rentrée littéraire d’hiver, et déjà best-seller annoncé avec un tirage de 220’000 exemplaires. DR

