Comparaison des résultats financiers – Et les communes genevoises les plus «riches» en 2021 sont… Les déficits prévus se sont transformés en excédents, Plan-les-Ouates et Lancy en tête. Nathalie Fontanet commente les écarts entre les prévisions et la réalité. Eric Budry

En 2021, 44 des 45 communes genevoises ont connu des résultats financiers positifs, totalisant 174,3 millions de francs d’excédents. LUCIEN FORTUNATI

Les communes s’en sont finalement sorties financièrement remarquablement bien en 2021 malgré la crise sanitaire et ses impacts. Alors que la grande majorité d’entre elles avait inscrit des déficits aux budgets, les excédents cumulés s’élèvent à 174,3 millions de francs, dont près de 60 millions rien que pour Plan-les-Ouates et Lancy. L’ensemble des résultats communaux est maintenant disponible, le Conseil d’État en ayant pris connaissance mercredi et communiqué un tableau synoptique.