Habitudes alimentaires – Et les repas les plus commandés par les Suisses en 2020 sont… Le leader des livraisons de repas à domicile Eat.ch a établi la liste des menus les plus commandés en 2020 ainsi que durant le confinement du printemps dernier. On vous dévoile tout. Christine Talos

Les burgers figurent en bonne place dans les menus commandés par les Suisses en 2020. Eat.ch

Les Suisses se sont jetés sur les livraisons de repas à domicile en 2020, une année marquée par le semi-confinement dû à la pandémie. En janvier, alors qu’il n’y avait pas encore le virus, Eat.ch enregistrait déjà un record de 500’000 commandes. Puis avec l’arrivée du virus et le semi-confinement national décrété par le Conseil fédéral, les commandes ont doublé, voire triplé par moments, note-t-il dans une enquête publiée jeudi. Le leader du secteur s’est aussi penché sur les préférences culinaires des Suisses. Et à ce jeu-là, ce sont les pizzas, burgers, frites, kebabs et autres tacos qui ont été les plus commandés.

C’est même la pizza Margherita qui a été le plat ayant été le plus réclamé par les Suisses l’an dernier, juste devant le burger. Un mets qui ne figurait même pas dans le top ten en 2019, souligne Eat.ch dans un communiqué jeudi. En 3e position, se classent les frites. Elles devancent le cheeseburger, la pizza prosciutto, les tacos, la pizza hawaïenne, celle au jambon et champignons. Le tiramisu et le box kebab complètent ce top ten.

Eat.ch a aussi établi le classement des plats enregistrant la plus forte croissance. Ainsi la pizza au choix a connu une hausse de 378% des commandes. Celle au salami a enregistré elle un +187%, le burger végane progresse, lui, de 65% pour se classer à la 3e place, gagnant ainsi la palme du plat ayant connu la croissance la plus rapide en 2020. La pizza végétarienne arrive 4e avec une hausse de 52%, devant le burger BBQ (+49%).

Les Romands aiment les tacos

Le leader des livraisons à domicile s’est aussi penché sur les habitudes des Suisses des deux côtés de la Sarine. Ainsi les Romands ont commandé 32 fois plus de tacos, 3 fois plus de plats à base de poulet et de poisson et 2,5 fois plus de sushis. Les Alémaniques ont eux préféré commander 10x plus de pizza prosciutto et funghi, 6 fois plus de kebabs et 5 fois plus de salades.

Le 27 décembre remporte la palme du jour le plus chargé de l’année. Ce jour-là, le volume total des commandes a été supérieur de 45% par rapport au 1er mai qui détenait alors la première place. Le 27 décembre, donc juste après Noël, les Suisses se sont jetés sur les burgers, les pizzas Margherita et Prosciutto. Un choix quasi identique le 1er mai, un vendredi pluvieux.

A noter aussi que les Suisses aiment la cuisine d’ailleurs. Lors du semi-confinement du printemps, ils ont commandé des plats très variés: pitas +150%, bowls +102%, momos véganes +63%, poulet satay +50%, samossas +44%. En outre, ils ont commandé deux fois plus de bière (+98%), du vin (+70%) et de desserts (+75%). L’enquête le souligne: les Suisses ont eu besoin de dopamine, «l’hormone du bonheur», sécrétée lors de la consommation de repas riches en sucre et en alcool.

Enfin, Eat.ch note que durant toute la durée du confinement, le volume des commandes matinales a augmenté de 160%. Selon l’étude, beaucoup de parents faisant du télétravail en gardant leurs enfants se sont organisés dès le matin pour les repas de la journée.