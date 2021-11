Le football en quête de sens – Et le plaisir, dans tout ça? Le football, école de la vie, peut aussi se transformer en champ de bataille. Confrontés à une pression croissante, livrés à des rêves parfois nocifs, les jeunes en viennent à oublier l’essence du jeu. Simon Meier

Joie, fraîcheur et sens du partage. Le football, s’il véhicule bien des valeurs essentielles, peut aussi se retourner contre ceux qui l’aiment. Thomas M Barwick INC/Getty Images

Le football, cette merveilleuse école de la vie. On le dit, on le pense, car c’est souvent vrai. Perdre ou gagner ensemble, se jeter dans la boue pour rattraper l’erreur d’un copain, pouvoir compter sur celui-ci un jour difficile, apprendre le dépassement de soi et le respect des autres, etc. Mais l’école, tout comme la vie, part parfois en vrille. Le foot aussi, qui, entre émois d’enfants et ego d’adultes, en vient à perdre ses petits et égarer ses valeurs. Surtout lorsqu’il s’agit, comme on dit, de «réussir». Car à partir de là, la salle de classe peut se muer en champ de bataille.