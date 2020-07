Un baiser, une oeuvre (4/7) – Et le baiser de deux copines devint un acte politique À l’automne 2012, deux jeunes filles se roulent un patin devant les manifestants de la Manif pour tous à Marseille. Une image déjà culte. Cathy Macherel

Gérard Julien, le photographe de l’AFP,: «J’ai eu la chance d’être au bon endroit au bon moment. C’est souvent ça, la photo.» AFP

Nous sommes le 23 octobre 2012, à Marseille. Sur la place Félix-Baret se tient un rassemblement de l’Alliance Vita, une organisation qui, en France, milite au sein du mouvement de la Manif pour tous contre l’ouverture du mariage aux homosexuels. La loi sera adoptée l’année suivante, mais en 2012, l’Hexagone est en pleine ébullition sur cette question de société. D’un côté, des hordes de conservateurs qui se parent de rose pour crier dans la rue leur attachement aux «valeurs traditionnelles». De l’autre, des militants LGBTI stupéfaits par cette lame de fond et inquiets d’une homophobie demeurant ancrée dans la société française. Au milieu, une France tout de même majoritairement acquise à l’évolution des mœurs, qui se moque volontiers des vieux-jeu.

C’est à cette dernière frange qu’appartiennent Auriane Susini, 19ans, et Julia Pistelosi, 17ans, deux bonnes copines, qui, en ce 23octobre, trouvent sur leur chemin, alors qu’elles se rendent à leurs cours, de bruyants manifestants d’un rassemblement anti-mariage pour tous. Les gens sont disposés dans une étrange mise en scène: les femmes et les hommes, comme jadis à l’église, sont séparés en deux, divisés par une allée centrale. Une invitation à s’y engouffrer, comme on monterait à l’autel pour aller s’y marier? Les deux jeunes femmes se lancent en tout cas, et s’embrassent sur la bouche pendant une poignée de secondes devant une assistance médusée, avant de s’en aller aussi vite qu’elles sont apparues.

Geste bien préparé? Peut-être (lire l’encadré «Hors cadre»). Mais il n’est en tout cas pas le fruit d’activistes lesbiennes. Auriane et Julia sont hétéros, pas militantes pour deux sous, mais pensent que le combat de la Manif pour tous est ringard. Elles ont commis leur geste «par provocation», raconteront-elles plus tard.

«L’image s’est vite retrouvée sur les réseaux sociaux.

À partir de là, ça a pris une ampleur énorme» Gérard Julien, photographe à l’Agence France Presse

Un photographe de l’AFP, Gérard Julien, immortalise l’instant. Ni le photographe, ni les protagonistes du baiser n’imaginent à ce moment-là la portée de cette image. «J’avais trouvé la scène assez marrante, mais je me disais que ça allait être une simple photo insolite qui allait illustrer un aspect anecdotique des manifs de ce jour-là, raconte le photographe. Mais l’image s’est vite retrouvée sur les réseaux sociaux et à partir de là, ça a pris une ampleur énorme.»

Les deux jeunes femmes ont en effet rapidement affaire à une déferlante. En quelques heures, la photo fait le buzz et la «une» des médias français, surprenant les principales intéressées. On trouve d’ailleurs encore la trace de cet étonnement sur leur compte Facebook. «C’est chaud quand même, je n’en reviens pas», écrit Julia le jour même. Une copine commente en se moquant: «Commentaire du «Monde»: Une photo prise dans la Cité phocéenne montre deux lesbiennes s’embrassant devant le rassemblement. Ahahahahah.»

Une esthétique parfaite

Puis arrivent les coups de fil des médias du monde entier qui veulent leur témoignage, ainsi que les félicitations des organisations de défense des minorités sexuelles. Voilà Julia et Aurélie propulsées égéries de la cause arc-en-ciel, jusqu’à les gêner un peu. Elles n’y pourront rien: le patin furtif de deux jeunes hétérosexuelles libérées de tout carcan, juste énervées par l’intolérance idiote, devient l’acte politique absolu.

Il faut aussi dire que dans son esthétique même, l’image a tout pour marquer les esprits et rendre sympathique la cause des pro-mariage pour tous. D’un côté, des nanas décontractées, avec leurs sacs en bandoulière et une canette à la main; elles sont la vie, elles sont dans l’instantanéité du désir, elles réveillent l’émotion. De l’autre, des manifestantes qui paraissent presque artificielles, dans leurs costumes blancs, et dont les expressions horrifiées, regards noirs et bouches en «O», forment une masse impersonnelle. On y lit de l’hostilité, désuète, voire comique, qui conduit à prendre fait et cause pour les deux héroïnes.

«Le Baiser de Marseille», comme on l’appelle aujourd’hui, donnera lieu à un documentaire de 52 minutes en 2014. Ces deux jeunes femmes sur fond de tapisserie d’un autre âge sont ainsi devenues l’image symbole des déchirements que connut la France autour du mariage pour tous. On pourrait même parier que, dans des dizaines années, cette photo servira à illustrer un début de XXIe siècle marqué un peu partout par les avancées des droits LGBTI.

.