Édito – Et la forêt brûlera sous nos pas

La France brûle. Ce n’est pas nouveau. Nous avons tous un souvenir d’enfance dans le Sud, tonton devant le barbecue et les canadairs en bruit de fond. Et comme à chaque fois, alors que les campings de films mythiques sont évacués, que les touristes par milliers ont troqué la caravane contre un matelas dur sur le sol d’une salle de gym, les Français énervés se tournent vers l’État.

Abo Mégafeux dans le sud-ouest de la France Ces gigantesques brasiers auraient-ils pu être évités? Le ministre délégué aux Comptes publics bombe le torse, rassure tout le monde. Le pays a la plus grande flotte de Canadairs d’Europe. Rien que sur les deux quinquennats de Macron, le gouvernement aura investi dans la lutte 850 millions d’euros.

Face à lui, un simple pompier au micro d’une radio nationale rappelle une évidence, la seule qui devrait nous interpeller face à cette fournaise: neuf feux sur dix sont d’origine humaine. Un mégot, un feu de camp, un chantier, la sécheresse et la canicule font le reste.

«Il faut éduquer la population. Débroussailler. Faire des brûlis de prévention.»

Il faut éduquer la population. Débroussailler. Faire des brûlis de prévention. Créer des chemins praticables pour accéder aux massifs en feu, s’appuyer autant sur les imageries satellites que sur la connaissance des locaux. Introduire de la diversité dans les forêts à monoculture, comme c’est le cas en Gironde, dans cette pinède, créée à une époque où le terme de réchauffement climatique n’existait pas.

Les experts sont formels. Au-delà de la France, la plupart des pays mettent le paquet pour éteindre les flammes, alors qu’à peine 0,2% des dépenses sont allouées à la prévention. Il faut inverser cette équation. Faute de quoi, dans les régions les plus reculées comme l’Arctique, dans les pays les plus démunis en avions et en soldats du feu, face à des murs de flammes toujours plus hauts, on se contentera de tout laisser brûler.

