Ski de fond – Et Dario Cologna a craqué Le Grison s’est effondré dimanche à mi-course, lors de la poursuite. Dans le Val Müstair, le patron s’appelle Alexander Bolshunov

Dario Cologna, bon joueur, félicite le gagnant du jour Alexander Bolshunov. keystone-sda.ch

Au lendemain de sa belle deuxième place – aussi glanée grâce à cette chute collective des Russes samedi – sur le 15 km classique disputé en mass-start au Val Müstair, dans les Grisons, lors de la deuxième étape du Tour de ski, Dario Cologna a peut-être payé dimanche les efforts consentis la veille.

Parti en quatrième position – puisque c’était la sienne au général – sur la ligne de départ de la poursuite libre, aussi sur 15 km mais en skate, le local de l’étape s’est écroulé à la fin du deuxième des quatre tours, alors qu’il était dans les traces du Russe Artem Maltsev. Sur une neige moins compacte que la veille, le quadruple champion olympique, sans doute parti trop fort, a terminé à la sixième place, à 1’34’’7 de l’intouchable Alexander Bolshunov. Le Grison, quatre fois lauréat du Tour de Ski, peut toutefois encore croire au podium avant les étapes de la semaine prochaine.

Le Russe Alexander Bolshunov, vainqueur sortant de la compétition et deuxième du sprint vendredi avant sa victoire samedi, s’est imposé en 32’11’’1 et possède désormais 53,7 secondes d’avance sur son compatriote Artem Maltsev au classement général. Le Français Maurice Manificat complète le podium à 1’07. Le Valaisan Candide Pralong passe de la 25e à la 19e place (+2’56), non loin de ses compatriotes Jonas Baumann (22e) et Beda Klee (28e).

Jérémy Santallo