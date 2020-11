Les commerces et musées rouvrent samedi, les restaurants le 10 décembre. La deuxième vague du Covid, bien que loin d’être aplanie, semble tirer sa révérence. Mais si Genève veut s’épargner une troisième crue, elle ferait bien de dresser le bilan du chapitre en passe de se clore. Il n’est pas flatteur.

Lire également «Le commerce reprendra avec des règles strictes»

Après un été insouciant, le canton a déploré plus de 200 morts du Covid depuis la mi-octobre. L’incidence mesurée à Genève a battu le record d’Europe, écornant l’image de la ville. L’hôpital a dû exporter ses patients, envisager de sacrifier les moins chanceux, et il reste encore sous forte pression.

Les autorités n’ont sans doute pas fait tout juste, tâtonnant face à cette jeune maladie encore méconnue. Certaines mesures prises en 2020 feront peut-être sourire à l’avenir, quand on en saura davantage sur le virus. Reste que les modes de transmission semblent bien établis et qu’on n’en serait jamais arrivé là si chacun avait pris ses responsabilités.

Or, on ne peut s’empêcher de penser qu’une sonore minorité de contestataires, porte-voix d’un négationnisme sanitaire, a entretenu un climat qui a favorisé ce désastre collectif. Il ne s’agit pas de dénier à ces personnes leur liberté de penser autrement. Mais leurs attroupements, sans la moindre mesure d’hygiène, n’en sont pas moins apparus irresponsables et obscènes, alors qu’on empilait les défunts dans des morgues de fortune.

En ce début d’hiver, Genève peut redouter une troisième vague. À cet égard, il importe de rappeler qu’il n’y a pas de liberté de mettre en danger la santé d’autrui. C’est un délit pénal. Notre société ne peut pas davantage tolérer des attitudes qui, en favorisant un rebond épidémique, entraîneraient de nouvelles restrictions, fatales à l’économie. Car il ne saurait y avoir davantage de liberté à mettre en péril l’emploi d’autrui. Le vôtre, peut-être.