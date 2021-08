Gauche «parasite» des villes – Et à la fin, c’est la campagne qui gagne La polémique contre les villes lancée par l’UDC ne résiste pas aux faits quand on regarde les votations et la péréquation financière intercantonale. Arthur Grosjean , Berne , Lucie Monnat

La dernière victoire spectaculaire du monde rural date de juin dernier. Les initiatives antipesticides ont été balayées. FLORIAN CELLA

Qui fait la loi dans ce pays? Les bobos chics des villes ou les paysans aux bras noueux? Pour le président de l’UDC Marco Chiesa, pas de doute. Les campagnes subissent toujours plus le diktat et la condescendance «de la gauche caviar et des moralisateurs verts des villes». Une affirmation choc mais qui résiste mal à l’analyse des votations populaires ou des flux d’argent générés par la péréquation financière intercantonale.

Commençons par les votations. Il existe certes des scrutins spectaculaires où les citadins imposent leur volonté aux campagnes. On pense notamment à l’initiative Weber sur la limitation des résidences secondaires envahissantes qui a fait hurler les Valaisans en 2012. Il y a eu aussi la nouvelle loi sur la chasse qui a été torpillée l’an dernier par les associations écologistes sous la pression des villes, au grand dam des campagnards.