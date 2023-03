Des crampons à la politique – Et à la fin, c’est Gary Lineker qui gagne L’ancien avant-centre de l’équipe d’Angleterre de football est devenu présentateur vedette de la BBC. Donnant son avis sur la dure politique d’immigration britannique, il a marqué plus qu’un but: son époque. Christophe Passer

Selon Gary Lineker, «si le petit nombre d’imbéciles l’emporte sur la majorité réfléchie, nous sommes tous condamnés». GETTY IMAGES

Au niveau d’exigence qu’il a connu, menant sa carrière d’attaquant entre 1978 et 1994 sur tous les terrains de football du monde, Gary Winston Lineker, joueur élégant et déterminé, a signé un record merveilleux. Il a joué 568 matches professionnels et il n’a jamais été averti, ni expulsé une seule fois du terrain. Il est le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, fut aussi meilleur buteur de la Coupe du monde 1990, reste considéré comme un dieu du sport à Leicester, Everton, Barcelone ou Tottenham. Et il est fameux pour cette phrase dépitée, à l’instant d’une énième défaite anglaise face à la Mannschaft, en 1990: «Le football est un jeu très simple. Vingt-deux hommes courent après un ballon pendant nonante minutes, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne.»