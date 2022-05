Psycho et sexo

Le premier rapport sexuel? On l’imaginait comme un grand film hollywoodien riche en sensations fortes. Mais dans la réalité, souvent, on découvre que c’est plutôt un nanar au scénario bâclé et interprété par des acteurs à la ramasse, qu’on préfère un peu oublier après l’avoir vu.

Pourtant, même si la toute toute première fois - comme chantait Jeanne Mas dans les années 80 - figure rarement dans notre best of personnel des moments passés sous la couette, elle pourrait jouer un rôle beaucoup plus important qu’on le pense. En particulier pour les femmes.