Succession d’Ueli Maurer – Esther Friedli renonce à son tour à viser le Conseil fédéral La conseillère nationale (UDC/SG) ne se lancera pas dans la course. Les seuls candidats déclarés restent Albert Rösti et Werner Salzmann. Gabriel Sassoon - Mels (SG)

La conseillère nationale Esther Friedli le 6 octobre dernier, à Ebnat-Kappel, sur la terrasse de l’auberge qu’elle tient avec son compagnon, Toni Brunner. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Le suspense a pris fin ce vendredi à 10 h 30. La conseillère nationale Esther Friedli (UDC/SG) ne briguera pas le siège d’Ueli Maurer au Conseil fédéral. L’UDC saint-galloise vient de l’annoncer lors d’une conférence de presse dans son canton.

Son nom revenait en boucle parmi les candidates potentielles à la succession du Zurichois, mais la Saint-Galloise de 45 ans n’avait rien laissé filtrer de ses intentions. Lorsqu’elle a convié les médias jeudi, les spéculations allaient donc bon train. Mais l’élue avait en définitive une autre nouvelle à annoncer: elle sera candidate pour reprendre le siège du démissionnaire Paul Rechsteiner (PS/SG) au Conseil des États.

Les deux candidats déclarés à cette élection complémentaire au gouvernement restent donc deux UDC bernois, le conseiller national Albert Rösti et le sénateur Werner Salzmann. Avant Esther Friedli, plusieurs femmes UDC avaient déjà renoncé à cette course: les conseillères nationales Diana Gutjahr (TG), Magdalena Martullo-Blocher (GR) et Monika Rüegger (OW), ainsi que la conseillère d’État zurichoise Nathalie Rickli.

Le groupe parlementaire UDC aux Chambres fédérales décidera le 18 novembre quel ticket de candidats il soumet au parlement. L’élection aura lieu le mercredi 7 décembre.

