Des élus sur le départ 2/4 – Esther Alder aussi ferme sur ses objectifs que souple sur la forme La conseillère administrative Verte quitte le Département de la cohésion sociale et de la solidarité après neuf ans. Elle l’aura marqué de son empreinte de politicienne atypique. Eric Budry

La magistrate a choisi de poser devant le nouveau pavillon situé dans le parc Geisendorf. Elle juge cette infrastructure exemplaire car au service du parascolaire, du périscolaire, des associations et des habitants. Laurent Guiraud

Esther Alder n’a pas, et n’a jamais eu, de plan de carrière politique. Si de nombreux politiciens affirment cela, dans son cas, l’assertion s’est vérifiée de mandat en mandat, tout d’abord celui de députée, puis même celui qui lui a permis de tenir durant neuf ans les manettes de la Cohésion sociale et de la Solidarité en Ville de Genève. À chaque fois, son engagement n’est pas allé de soi et d’autres ont dû la convaincre que ses mandats lui permettraient de faire avancer la seule cause qui l’intéresse: être utile à la collectivité et aux plus vulnérables de ses membres.