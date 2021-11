Lettre du jour – Est-on allé trop vite en besogne? Courrier des lecteurs

Genève, 23 octobre

Sur le fond, on peut dire que tout le monde est d’accord pour que l’on essaye de réduire les pollutions mais c’est sur les moyens à employer que les avis divergent. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais depuis plusieurs années force est de constater que beaucoup en parlent sans y connaître grand-chose.

D’importantes manifestations sont organisées et suivies par des gens probablement sincères, mais souvent manipulés. Les solutions techniques que l’on nous propose sont loin d’être satisfaisantes et elles me font penser à un emplâtre sur une jambe de bois! Tout d’abord, il faut savoir que depuis des millénaires notre bonne vieille terre se réchauffe ou se refroidit selon que son axe varie régulièrement de quelques degrés par rapport au soleil et ça personne n’y peut rien! Une simple éruption volcanique rejette des quantités de CO2 bien plus importantes que tous les véhicules du monde réunis!

Il est exact toutefois que l’industrialisation à outrance et l’utilisation d’énergies fossiles n’ont rien arrangé. Malheureusement, malgré une recherche intensive, personne n’a encore trouvé la solution idoine permettant sérieusement d’apercevoir le bout du tunnel et il semble bien que les nations les plus polluantes sont celles qui semblent s’en préoccuper le moins! Les panneaux photovoltaïques demeurent très onéreux et peu rentables en énergie. L’énergie éolienne on la veut bien, mais chez le voisin! Par ailleurs, elle utilise beaucoup de métaux rares et est souvent fragile et fait l’objet d’accidents (feux et explosions). Après une vingtaine d’années, on ne sait plus qu’en faire car leur construction est faite de matériaux non recyclables [...]. La solution d’avenir serait la pile à combustible, qui utilise l’eau pour produire de l’hydrogène, mais elle doit encore être miniaturisée [...].

Au vu de ce qui précède, on est en droit de se demander si l’on n’a pas été un peu trop vite en besogne en voulant démanteler d’urgence les centrales nucléaires, qui, à part le problème des déchets pour lesquels on commence à trouver des solutions pérennes, sont les seules à fournir une énergie propre et bon marché. [...]

Eric Deloche

