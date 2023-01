Maladies respiratoires – Est-il utile de détecter la grippe et le Covid en un seul test? Un autotest pour diagnostiquer plusieurs maladies a vu le jour en France notamment. En Suisse, sa commercialisation n’est pas d’actualité. Namya Bourban

L’engouement pour les autotests antigéniques ne s’est pas essoufflé, en Suisse comme ailleurs. Chantal Dervey/24Heures

«Oh tu es malade?! Coronavirus ou grippe?» Cette question, c’est le summum de la banalité à l’aube de 2023. Or il est impossible d’y répondre précisément avec des symptômes qui se ressemblent entre la toux, le rhume ou encore la fièvre. Côté français, il existe un nouvel autotest qui permet de détecter non seulement le Covid mais également deux types de grippe, A et B. Tout cela en un seul coup de coton-tige dans le nez.