Cherche place d’apprentissage – Est-il normal de payer pour postuler un apprentissage? Certains gros employeurs suisses réclament un test de compétences payant à leurs futurs apprentis. Nous nous sommes lancés. Sébastien Jubin

Le prix du test de compétence exigé par Migros est de 85 francs. SEBASTIEN JUBIN / LE MATIN DIMANCHE

Du haut de ses 16 ans, Stéphanie* est en dernière année d’école obligatoire. C’est le moment pour l’adolescente jurassienne de partir à la chasse d’une place d’apprentissage. Et tout ne se passe pas comme sur des roulettes. «C’est la galère en ce moment. Ce n’est pas facile de jongler entre l’école, les devoirs et ces recherches qui prennent beaucoup de temps. J’ai déjà pris une demi-douzaine de contacts, sans succès. Je commence à stresser, car il me reste seulement trois mois d’école. Ça commence à chauffer.»